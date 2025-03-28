ВСУ продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с применением беспилотников различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«28 марта около 10.20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, украинские силы запустили 19 дронов самолетного типа с целью нанести ущерб инфраструктуре Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Беспилотники были перехвачены системой ПВО.

В Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников»», – заключили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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