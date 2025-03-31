Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ их же дроном

В Запорожской области бойцы группировки войск «Днепр» перехватили дрон противника и направили его обратно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Затем российские операторы FPV-дронов направили украинский аппарат обратно и поразили опорный пункт врага.
«Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоборудуем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению», – отметил техник роты с позывным Добрыня.
Проведенная военными операция доказала эффективность применения комбинированной системы ведения боевых действий с использованием БПЛА различного типа, отметили в МО.
Москва, Зоя Осколкова
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