Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ их же дроном

В Запорожской области бойцы группировки войск «Днепр» перехватили дрон противника и направили его обратно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Затем российские операторы FPV-дронов направили украинский аппарат обратно и поразили опорный пункт врага.

«Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоборудуем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению», – отметил техник роты с позывным Добрыня.

Проведенная военными операция доказала эффективность применения комбинированной системы ведения боевых действий с использованием БПЛА различного типа, отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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