ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в ДНР

Российские военные сохраняют полное доминирование на фронтах в Донецкой народной республике, однако ВСУ пытаются контратаковать у Часова Яра и Дзержинска. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Местами противник пытается контратаковать, и есть горячие точки на линии соприкосновения. Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску, скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, продолжил он, ВСУ продолжают перебрасывать резервы на Красноамейское направление.

Пушилин также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение по лесополосам на Великоновоселковском направлении.

Глава ДНР добавил, что ВСУ еще имеют возможность наносить удары по Горловке. По его словам, противник продолжает обстреливать город.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube