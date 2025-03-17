«Ситуация напряженная»: ВСУ пытаются контратаковать на важном участке фронта в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть резервов ВСУ с Курского направления, судя по всему, переброшена на Красноармейское направление в Донецкой народной республике. По его словам, ситуация там «остается напряженной». Украинские войска предпринимают попытки контратак, однако российским бойцам удается стабилизировать ситуацию на этом направлении, отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР также сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать и на Дзержинском направлении, откуда у противника есть возможность обстреливать Горловку. «И за прошедшую неделю у нас есть погибшие, есть и раненые среди гражданского населения в городе Горловка», – уточнил Пушилин.

Накануне глава ДНР сообщил в своем тг-канале, что перед ВСУ под Красноармейском (украинское название Покровск) стоит задача сдержать как можно дольше наступающие российские подразделения. «Тем не менее, несмотря на то, что на переброску резервов с Курского направления в том числе, подразделениям удается стабилизировать ситуацию и все равно двигаться вперед», – отметил он.

В то же время, указал Пушилин, российские войска улучшили позиции на трех направлениях в ДНР. По словам Пушилина, на Курахово-угледарском направлении бойцы ВС РФ постепенно продвигают и расширяют зону контроля. «Встречные бои фиксируются на подступах к населенному пункту Богатырь», – отметил он.

На Северско-соледарском и Краснолиманском направлениях российские силы незначительно, но все же улучшают свои позиции, добавил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР обратил внимание на то, что «наиболее быстрое» продвижение ВС РФ демонстрируют на Великоновоселковском направлении. «Там после освобождения Днепроэнергии мы видим, что бойцы в нескольких населенных пунктах, уже теперь следующих – это и Вольное Поле, и еще по нескольким направлениям, ведут активные боевые действия и продвигаются вперед», – сказал он (цитата по ТАСС). Также, по его словам, продолжаются бои за Часов Яр.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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