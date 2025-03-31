Российские бойцы отбили контратаку ВСУ на Курском направлении

Российские силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За прошедшие сутки ВС РФ отбили контратаку противника и уничтожили свыше 190 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, – говорится в сообщении. – Отражена одна контратака противника».

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, БТР, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления дронами и склад боеприпасов. «Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube