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Четверг, 3 апреля 2025, 09:36 мск

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Армия России выбила ВСУ из еще одного поселения в зоне спецоперации

Российские бойцы выбили боевиков ВСУ из села Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Сейчас, по его словам, ведется зачистка этого населенного пункта.

«На степногорском направлении запорожского фронта наши войска выбили противника из Лобкового, заканчивают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ», – рассказал Рогов в комментарии ТАСС.

Ранее он сообщал, что российские подразделения к западу от Лобкового заняли крупный опорный пункт ВСУ, который имеет важное значение для продвижения российских войск к Запорожью. Бои за освобождение Лобкового начались 24 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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