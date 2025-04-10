Российские войска взяли под контроль село Журавка в Сумской области

ВС РФ продолжают наступление на Курском направлении. За минувшие сутки российским бойцам удалось взять под контроль село Журавка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска нанесли поражение силам шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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