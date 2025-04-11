ВС РФ нанесли 8 групповых ударов по военным целям на Украине

За последнюю неделю с 5 по 11 апреля российская армия нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

Как сообщает Минобороны России, поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Киев и Днепропетровске, утверждая, что российские войска нанесли удар по промышленным объектам. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее, 4 апреля, ВС РФ атаковали место проведения военного совещания в Кривом Роге, в результате чего потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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