ВС РФ нанесли удар по месту проведения военного совещания в Кривом Роге

Министерство обороны России сообщило о нанесении высокоточного ракетного удара участникам военного совещания на Украине.

«В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», – уточнили в ведомстве.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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