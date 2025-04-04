ВС РФ нанесли удар по месту проведения военного совещания в Кривом Роге

Министерство обороны России сообщило о нанесении высокоточного ракетного удара участникам военного совещания на Украине.
«В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», – уточнили в ведомстве.
«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – добавили в Минобороны РФ.
Москва, Светлана Антонова
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