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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:09 мск

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На Курском направлении ВСУ потеряли свыше 230 боевиков

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают разгром формирований противника на Курском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 230 боевиков и несколько единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение силам семи бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Авиация, артиллерия и боевые дроны атакуют формирования противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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