ВСУ потеряли 165 боевиков и два танка на Курском направлении

ВС РФ продолжают разгром формирований противника на территории Курской области. За последние сутки ВСУ потеряли на этом направлении 165 военнослужащих, два танка и другую технику. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Авиация, артиллерия и боевые дроны ударили по силам врага в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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