Вэнс сообщил о прогрессе в украинском урегулировании за последние сутки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о подвижках в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа и выразил оптимизм по поводу завершения боевых действий. Об этом он заявил в ходе визита в Италию.

«Я не буду предвосхищать события, но чувствую оптимизм относительного того, что мы, я надеюсь, сможем положить конец этой жестокой войне», – сказал Вэнс на встрече с итальянским премьером Джорджей Мелони (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-президент США также отметил, что проинформирует Мелони о ходе переговоров по Украине. По его словам, в украинском урегулировании за последние сутки есть «интересные вещи», о которых он расскажет Мелони.

«Мы оптимистичны по поводу того, что можно положить конец этой войне», – заключил Вэнс, передает ТАСС.

Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Трамп откажется от попыток быть посредником в урегулировании на Украине в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Накануне в Париже прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Американскую сторону представляли Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. На переговорах обсуждались условия прекращение огня с целью добиться перемирия в кратчайшие сроки.

Рим, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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