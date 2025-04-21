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Понедельник, 21 апреля 2025, 14:42 мск

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ВСУ потеряли 50 боевиков на Курском направлении

Фото Минобороны РФ

После прекращения действия пасхального перемирия российские войска продолжили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18.00 19 апреля Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», – говорится в сообщении.

В полночь с 20 на 21 апреля подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

«Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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