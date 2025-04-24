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Четверг, 24 апреля 2025, 15:07 мск

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ВСУ за сутки потеряли 150 боевиков на Курском направлении

Архив. Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За последние сутки противник потерял более 150 боевиков и несколько единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и ударные беспилотники бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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