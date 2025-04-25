Украина захватила в Черном море «российский» сухогруз из Азии

Государственная пограничная служба Украины арестовала в Черном море сухогруз из Азии, который якобы входит в состав российского «теневого флота». Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии украинских силовиков, судно якобы участвовало в вывозе «украинского зерна» из Крыма. Следствие установило, что якобы в конце 2024 года сухогруз доставил из порта Севастополь около 5 тысяч тонн «украинской» пшеницы.

Как уточняется, при обыске на борту были изъяты изъяли навигационное оборудование и документы. Экипаж судна передан для проведения процессуальных действий.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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