российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 21:04 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украина захватила в Черном море «российский» сухогруз из Азии

Государственная пограничная служба Украины арестовала в Черном море сухогруз из Азии, который якобы входит в состав российского «теневого флота». Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии украинских силовиков, судно якобы участвовало в вывозе «украинского зерна» из Крыма. Следствие установило, что якобы в конце 2024 года сухогруз доставил из порта Севастополь около 5 тысяч тонн «украинской» пшеницы.

Как уточняется, при обыске на борту были изъяты изъяли навигационное оборудование и документы. Экипаж судна передан для проведения процессуальных действий.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Новый удар ВСУ: в Белгородской области погибли еще два мирных жителя / «Конструктивно и весьма полезно»: Путин и спецпосланник Трампа сблизили позиции России и США / После атак ВСУ ранены четыре жителя Белгородской области / Трамп считает ситуацию вокруг Украины «очень хрупкой» / Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Красноармейском / Трамп заявил, что верит в Путина / Скоро дефолт? Киев не смог договориться о реструктуризации госдолга / Украинские боевики усилили атаки по российскому приграничью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Украина,