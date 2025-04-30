Небензя: подходы России к решению конфликта на Украине пересмотру не подлежат

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России к прямым переговорам с Киевом, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Также дипломат заявил, что позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не подлежит пересмотру.

По его словам, Москва считает временное прекращение огня с 8 по 10 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, первым шагом к началу прямого диалога между странами.

«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Небензя напомнил, что принципиальные подходы России к урегулированию украинского кризиса были озвучены президентом РФ в июне 2025 года. Речь идет о соблюдении Украиной прав русскоязычного населения, о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны, ее демилитаризации и денацификации, признании статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов России. «Данная позиция прочно опирается на положения Устава ООН и пересмотру не подлежит», – подчеркнул он.

Постпред России при этом отметил, что Москва «настроена на устойчивые и долгосрочные решения, которые устранили бы первопричины конфликта и не дали бы ему возобновиться».

Вместе с тем Небензя подчеркнул, что Россия ждет от Европы «не пустых деклараций и призывов к перемирию», озвучиваемых только потому, что там понимают, что в противном случае Киев потерпит сокрушительное поражение, а «четких и конкретных сигналов в сторону мирного регулирования».

«Это в первую очередь касается прекращения поставок вооружений на Украину и готовности убедить Зеленского в неотложной необходимости вступить в конструктивный диалог», – пояснил российский дипломат.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативу главы российского государства о перемирии ко Дню Победы началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если стороны не достигнут прогресса. «Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем», – подчеркнула она. В Вашингтоне ждут «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта, добавила представитель Госдепа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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