Россия уже начала прямые переговоры с Киевом – Лавров

Инициатива президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран БРИКС.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, – это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, слова которого цитирует РИА «Новости».

В то же время Лавров обратил внимание, что не просматриваются возможности честного мониторинга соблюдения долгого перемирия на Украине, а Киев и ЕС требуют от России прекращения огня только потому, что ВСУ терпят поражение на поле боя.

Глава МИД России подчеркнул, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии не внушает доверия, и призвал не читать заявления киевского режима «ни на ночь, ни с утра».

Как считает Лавров, решить конфликт на Украине можно лишь путем устранения его коренных причин.

Ранее в Кремле заявили, что глава российского государства на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Рио-де-Жанейро, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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