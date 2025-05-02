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Пятница, 2 мая 2025, 14:26 мск

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Армия России нанесла за неделю семь групповых ударов по военным целям на Украине

Российские войска за неделю с 26 апреля по 2 мая нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием и беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки.

Кроме того, по информации ведомства, разгромлены места производства и хранения ударных БПЛА, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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