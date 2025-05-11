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Воскресенье, 11 мая 2025, 13:25 мск

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ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз

Фото: glavcom.ua

Во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны России.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции – с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские военные продолжали ведение боевых действий против российских войск. «Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», – рассказали в МО.

Более того, ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях, а также 37 атаковали населенные пункты в Сумской, Курской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», – добавили в Минобороны.

Средства ПВО за этот период сбили 58 ударных дронов ВСУ вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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