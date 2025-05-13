Российская армия расширила зону контроля в Харьковской области

Российские войска за прошедшие сутки расширили плацдарм в Харьковской области на участке фронта протяженностью более 30 километров. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, российские силы улучшили позиции и тактическое положение на Купянском направлении – в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка.

«Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км. На данный момент положительная динамика развивается», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Кроме того, Марочко сообщил, что российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили активные боевые действия в районе Липцов и Волчанска в Харьковской области. За сутки войска РФ заняли два опорных пункта ВСУ и «наращивают освободительные действия», отметил он.

В то же время, добавил Марочко, противник, воспользовавшись перемирием, провел «ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск».

Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе СВО сообщало, что группировка войск «Запад» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области. Также удары были нанесены на силам противника около Редкодуба и Ямполя в ДНР. ВСУ потеряли более 230 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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