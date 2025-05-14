Украинская армия готовится к боям за Сумы

Украинская армия возводит инженерные сооружения в глубине Сумской области, готовясь к боям за Сумы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агенства, в настоящее время ВСУ продолжают возводить укрепления как в Сумском районе, так и в глубине этого украинского региона.

«Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр», – рассказал источник. В то же время, по его словам, говорить о скором начале боев за Сумы преждевременно. Сейчас противник сосредоточен на удержании крупного логистического центра – села Юнаковка, из которого ранее шло снабжение украинской группировки в Курской области.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ в Сумской области возводят во всех тыловых районах фортификации, а в самих Сумах противник выстраивает несколько линий обороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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