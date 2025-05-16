Украина потеряла очередной истребитель F-16

Воздушные силы Украины сообщили о потери еще одного истребителя F-16.

Самолет ночью 16 мая выполнял боевое задание по отражению воздушной атаки, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот отвел истребитель от населенного пункта и катапультировался, сообщили украинские военные. Летчика нашли, он жив. «Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе», – сообщили в воздушных силах ВСУ.

Напомним, 13 апреля Минобороны РФ заявило о сбитии украинского F-16 российскими средствами ПВО. Днем ранее воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота F-16 во время выполнения боевого задания. При этом об уничтожении истребителя украинские власти и военное командование умолчали. Обстоятельства случившегося не уточнялись, отмечалось лишь, что для расследования происшествия создана межведомственная комиссия.

В августе 2024 года стало известно о крушении первого истребителя F-16, поступившего на вооружение ВСУ, пилот погиб. Официально причины не назывались. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглова заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot, который также был передан ВСУ.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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