Украина потеряла сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков по завышенной цене. Об этом пишет газета Financial Times.

Сотрудники издания изучили украинские государственные и судебные документы, а также провели беседы с должностными лицами по закупкам и с производителями оружия. Результаты исследования показали, что с 2022 года Киев потратил сотни миллионов долларов «впустую».

«На сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным торговцам за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены», – говорится в статье.

В некоторых случаях Киев вносил предоплату на счета малоизвестных компаний, которые до сих пор не выполнили свои обязательства. Часть контрактов включали в себя поставки вооружений по «крайне завышенным ценам», при этом оружие оказалось непригодным для использования.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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