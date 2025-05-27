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Вторник, 27 мая 2025, 11:04 мск

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ВСУ не смогли прорвать российскую оборону на Купянском направлении

Российские военнослужащие сорвали попытки ВСУ прорвать российские позиции на Купянском направлении в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, противник предпринял ряд штурмующих действий в этом районе за последние несколько суток. ВСУ атаковали силами батальонных тактических групп при поддержке авиации и артиллерии.

«Все попытки прорвать нашу оборонительную линию отражены, прорыва не допущено», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт также отметил, что во время вражеских накатов российские бойцы наносили превентивные удары по тыловым районам ВСУ, что пагубно сказалось на боеспособности украинских штурмующих подразделений.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска расширили плацдарм в Харьковской области на участке фронта протяженностью более 30 километров.

Также, по информации эксперта, российские силы развивают наступление на Сватовско-кременском участке в ЛНР. В районе Петровского (краинское название – Грековка) ВС России продвинулись до 800 метров в глубину обороны ВСУ на участке фронта шириной более 2 км. «В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред.)», – уточнил Марочко.

Эксперт добавил, что противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от Петровского, перебрасывая на данный участок фронта дополнительные силы и средства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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