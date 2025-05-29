По командному пункту спецназа ВСУ под Николаевом ударили «Искандером» и «Геранями»

Российские войска разгромили командный пункт центра спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотниками «Герань-2».

Российские военные атаковали командный пункт, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения. Также под удар попали склад боеприпасов и места стоянки боевой техники.

На опубликованных ведомством кадрах объективного контроля запечатлена детонация боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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