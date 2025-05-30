Российские войска, продвигаясь в приграничной территории Харьковской области, начали формировать новый участок буферной зоны между Белгородской и Харьковской областью. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные после освобождения 29 мая села Строевка, расположенного вблизи границы России, продолжают развивать успех и продвигаться в Харьковской области как севернее, так и южнее данного населенного пункта.

Кроме того, отметил Марочко, бойцы ВС РФ зачищают приграничную территорию и усилили давление на позиции ВСУ в районах Отрадного и Бологовки. С учетом этого «можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областью», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт также сообщил, что российские подразделения взяли под контроль почти всю территорию села Редкодуб Харьковской области и ведут зачистку населенного пункта от ВСУ. По его данным, передовые отряды ВС России начали охват остатков украинской группировки, находящейся в местной школе и ее окрестностях.

«По состоянию на вечер 29 мая, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт, шла зачистка домостроений и подвальных помещений», – отметил Марочко в тг-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, уточнил он, отметив, что российские войска сейчас решают эту задачу.

Марочко позднее сообщал о расширении буферной зоны на территории Сумской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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