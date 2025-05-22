Путин сообщил о создании буферной зоны в приграничье

Президент РФ Владимир Путин рассказал о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Глава государства уточнил, что речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.

«Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», – сказал Путин на совещании с членами кабинета министров.

При этом Путин обратил внимание, что «уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное», чтобы жители приграничных регионов вернулись на родину.

«В этой связи поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации», – отметил президент РФ.

«К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения, других ведомств», – добавил глава государства.

Москва, Елена Володина

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