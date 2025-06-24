Российские войска прорвали оборону ВСУ в селе Петровское в Луганской народной республике и начали зачистку как самого населенного пункта, так и прилегающей территории. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское (украинское название – Грековка) и начали зачистку территории как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», – написал он в своем телеграм-канале.

Эксперт также отметил, что на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и пытаются выйти к основным силам, находящимся у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области.

Ранее Марочко сообщал, что ВС России планомерно выдавливают подразделения ВСУ из Петровского. По его словам, ситуация там осложнялась из-за сложного рельефа местности. Эксперт указывал, что ВСУ серьезно закрепились на данном участке.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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