Украина лишилась еще одного истребителя F-16, пилот погиб

Воздушные силы Украины сообщили о потере этой ночью очередного истребителя F-16 американского производства. Пилот погиб.
Во время отражения массированной атаки российских беспилотников самолет, по информации ведомства, «получил повреждения и начал терять высоту». Заявляется, что пилот – летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко 1993 года рождения – не успел катапультироваться и погиб.
Напомним, предыдущий F-16 Украина потеряла при схожих обстоятельствах в мае, однако летчик выжил. Согласно официальным данным украинских военных, во время выполнения боевого задания по отражению воздушной атаки на борту истребителя возникла «нештатная ситуация», пилот отвел истребитель от населенного пункта и катапультировался. Его нашли живым.
Напомним, 13 апреля Минобороны РФ заявило о сбитии украинского F-16 российскими средствами ПВО.
В августе 2024 года стало известно о крушении первого истребителя F-16, поступившего на вооружение ВСУ, пилот погиб. Официально причины не назывались. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглова заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot, который также был передан ВСУ.
Таким образом, Украина прошедшей ночью лишилась четвертого американского истребителя.
Киев, Наталья Петрова
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