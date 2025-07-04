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Пятница, 4 июля 2025, 10:44 мск

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ВС РФ начали операцию по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области

Российские войска приступили к формированию буферной зоны безопасности на новом участке границы между Белгородской и Харьковской областями. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, бойцы ВС РФ начали боевые действия на участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями. «Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт указал, что до недавнего времени бои на этом участке были крайне редким явлением. «Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны», – добавил он.

Марочко также сообщил, что огнем артиллерии и ВКС России уничтожены паромные переправы через реку Оскол у населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка Харьковской области. Переправы использовались ВСУ для переброски личного состава и вооружений к линии фронта. Уничтожение переправ ослабит оборону и затруднит логистику противника на восточных рубежах Купянска, отметил военный эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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