ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили поселок Маяк Донецкой Народной Республики.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1105 боевиков и наемников, 11 броневиков, 49 автомобилей, 13 артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной борьбы, две станции радиоэлектронной разведки, боевую машину РСЗО «Верба», уничтожены 12 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию по производству боеприпасов, центрам комплектования, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы и 120 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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