В МО РФ сообщили о подготовке ВСУ провокации с использованием аммиака

Украинские военные готовят провокацию с выбросом аммиака на предприятии в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе оперативных мероприятий 3 июля был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба», – отметил генерал-майор.

Использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права, напомним Ртищев. Генерал-майор представил оригинал письма замдиректора предприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес начальника областной военной администрации, подтверждающий размещение на объекте оборудования военного назначения.

Ртищев подчеркнул, что киевский режим не отказался от давно разработанной им варварской тактики ведения боев методом «химического пояса», которая заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.

Бойцы ВС РФ продолжают находить схроны с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства. Кроме того, ВСУ регулярно сбрасывают на российские позиции контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. Последний подобный случай зафиксирован 8 июля в районе населенного пункта Ивановка в ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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