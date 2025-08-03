Армия России наступает на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжили наступление в зоне специальной военной операции и продвинулись в глубину обороны противника на пяти направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и ударили по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям врага в районе Дергачей, Амбарного и Волчанска Харьковской области.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и продвинулась в районе Купянска, Александровки, Песчаного, Ковшаровки, Высшего Соленого Харьковской области, Новоселовки и Яровой Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск наступают в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванполье в ДНР.

Бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск ДНР и Дачное Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике врага в районе Ольговского Запорожской области, Новогеоргиевки, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.

Группировка «Днепр» бьет по силам ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и 274 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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