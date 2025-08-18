СМИ сообщают, о чем Зеленский сегодня расскажет Трампу на личной встрече

Белый дом не ожидает, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к трехстороннему саммиту. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Между тем, Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет готов согласиться на остановку боевых действий по текущей линии фронта, пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник из числа высокопоставленных чиновников в окружении главы киевского режима.

Напомним, что Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон, где ему предстоит встретиться с президентом США. На встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации на Украине. Встреча начнется в 20.15 по мск и продлится час, после этого Трамп примет в Овальном кабинете сопровождающих в США Зеленского представителей ЕС и НАТО.

«Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса», – говорится в тексте издания.

По словам источника, украинское общество сможет поддержать такое решение.

Ранее Трамп заявил, что Украине стоит отказаться от планов вступить в НАТО и притязаний на Крым.

