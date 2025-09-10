Минобороны РФ ответило на обвинения Польши из-за инцидента с дронами

В ходе массированного ночного удара по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса объекты для поражения на территории Польши не планировались. Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, «которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров».

Минобороны заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши «по данной теме».

Напомним, в ночь на 10 сентября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Целями удара, по информации российского военного ведомства, стали предприятия по производству и ремонту авиационной и бронетанковой техники, а также по выпуску беспилотников, двигателей и электронных комплектующих к ним.

Ранее сегодня оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о проведении операции по уничтожению беспилотников, залетевших на польскую территорию. По словам премьер-министра Дональда Туска, были сбиты три из 19 беспилотников, проникших ночью в воздушное пространство страны. Он утверждает, что эти дроны были российскими. Польский премьер назвал случившееся «масштабной провокацией».

Меж тем, как заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, Варшава не представила никаких доказательств принадлежности сбитых в Польше дронов к России, сообщает РИА «Новости». По его словам, беспилотники влетели на территорию Польши со стороны Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с дронами в Польше и переадресовал данный вопрос в Минобороны. Он также сообщил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от руководства Польши после сообщений об инциденте с беспилотниками. Песков при этом заявил, что, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, но зачастую даже не пытаются представить хоть какую-то аргументацию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube