Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по ВПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Целями ночной атаки стали предприятия по производству и ремонту авиационной и бронетанковой техники, а также по выпуску беспилотников, двигателей и электронных комплектующих к ним. Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

По данным ведомства, атака совершена с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Как уточнили в Минобороны, в ходе ночного удара были поражены на южной и юго-западной окраинах Львова цеха двух заводов – «Львовского бронетанкового завода» и «Львовского авиазавода «ЛДАРЗ». На первом из них осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, на втором – производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

