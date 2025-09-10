российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 сентября 2025, 15:56 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по ВПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Целями ночной атаки стали предприятия по производству и ремонту авиационной и бронетанковой техники, а также по выпуску беспилотников, двигателей и электронных комплектующих к ним. Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

По данным ведомства, атака совершена с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Как уточнили в Минобороны, в ходе ночного удара были поражены на южной и юго-западной окраинах Львова цеха двух заводов – «Львовского бронетанкового завода» и «Львовского авиазавода «ЛДАРЗ». На первом из них осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, на втором – производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Латвия выделила 5 млн евро на вооружение Киева / Вашингтон сообщил об условии Киева для прекращения огня на Украине / Германия выделит 300 млн евро на дальнобойные беспилотники для ВСУ / МИД России призвал международное сообщество осудить Киев за атаки мирного населения 8-9 сентября / При освобождении Донбасса погиб сын замдиректора ЦРУ / Силы ПВО почти за час сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем / Советник главы ДНР рассказал об успехах ВС РФ под Красноармейском и Красным Лиманом / США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России в обмен на усиление санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,