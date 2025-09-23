ВС России нанесли удар возмездия за атаку ВСУ по Форосу

Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповой удар по украинским военным подразделениям в Одесской области в ответ на террористическую атаку на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, «осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции».

Кроме того, добавили в Минобороны, были поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму.

Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» украинского ВПК, в которых велась сборка ударных беспилотников, применяемых для ударов по территории России, отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар беспилотниками по объектам туристической инфраструктуры и общеобразовательной школе в поселке Форос. В результате атаки три человека погибли, еще 16 человек получили ранения.

По информации крымских властей, по состоянию на 23 сентября в больнице остаются 14 из 16 пострадавших при атаке вражеских БПЛА на Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, уточнила пресс-служба совета министров РК. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Москва, Наталья Петрова

