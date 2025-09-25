Российские войска с начала 2025 года взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

Всего с 1 января было освобождено более 4 714 квадратных километров подконтрольной киевскому режиму территории, уточнили в ведомстве.

Из них в ДНР под контроль ВС России перешли свыше 3 308 квадратных километров территории, в ЛНР – более 205 кв км, в Харьковской области – более 542 кв км, в Запорожской области – более 261 кв км, в Сумской области – более 223 кв км, в Днепропетровской области – более 175 кв км.

Напомним, 30 августа начальник Генштаба Вооруженных сил России – командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС РФ находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

