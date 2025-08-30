российское информационное агентство 18+

Суббота, 30 августа 2025, 19:58 мск

Армия России с марта освободила на Украине 3,5 тысячи кв км и 149 населенных пунктов

Архив. Фото Минобороны РФ

Российские войска с марта текущего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров подконтрольной киевскому режиму территории и 149 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

«В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», – уточнил Герасимов, слова которого приводит пресс-служба Министерства обороны России.

Москва, Светлана Антонова

