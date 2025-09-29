ВСУ оказались перед угрозой обрушения обороны после Кировска

Оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении оказазась перегрозой полного обрушения после освобождения российскими войсками Кировска. Об этом сказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«С освобождением Кировска оборона вооруженных формирований Украины на краснолиманском направлении чревата полным обрушением», – сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Кировск в ДНР.

Донецк, Анастасия Смирнова

