российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 20:22 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила Кировск в ДНР

Фото Минобороны России

Сегодня российские войска в результате наступательных действий освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Накануне в ведомстве уточняли, что в Кировске российские подразделения группировки войск «Запад» проводят зачистку пригородной территории.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в интервью ТАСС, что ВСУ в ходе отступления брали в заложники местных жителей, чтобы избежать уничтожения. «Под дулами автоматов группа украинских солдат ушла на территорию Украины. Они знали, что наши бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними гражданские. Фактически, люди стали заложниками», – отмечал он.

Кировск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Над Россией сбили 16 украинских беспилотников / Армия России сжимает клещи вокруг Красного Лимана в ДНР / «Мегасделка на $90 млрд»: Зеленский ведет переговоры с Трампом о закупке оружия / ВС РФ нанесли массированный удар по украинскому ВПК и военным аэродромам / ВС РФ уничтожили тяговые подстанции для перевозок вооружения для ВСУ / Армия России освободила три населенных пункта в зоне спецоперации / Захарова предупредила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Зеленского / Житель Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,