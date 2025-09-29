Армия России освободила Кировск в ДНР

Сегодня российские войска в результате наступательных действий освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Накануне в ведомстве уточняли, что в Кировске российские подразделения группировки войск «Запад» проводят зачистку пригородной территории.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в интервью ТАСС, что ВСУ в ходе отступления брали в заложники местных жителей, чтобы избежать уничтожения. «Под дулами автоматов группа украинских солдат ушла на территорию Украины. Они знали, что наши бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними гражданские. Фактически, люди стали заложниками», – отмечал он.

Кировск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube