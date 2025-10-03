ВСУ с 2014 года убили более 7000 мирных жителей – СК России

В результате агрессии Украины за 11 лет пострадали более 27 тысяч мирных жителей. Из них 7240 были убиты, жертвами преступлений киевского режима стали, в том числе, 225 детей. Об этом доложил первый зампредседателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев в ходе оперативного совещания в Донецке по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Совещание провел глава СКР Александр Бастрыкин.

Всего, по данным СКР, с 2014 года было возбуждено 8167 дел о преступлениях украинской стороны. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 674 лиц.

Также СКР сообщает, что в 2025 году следователями эксгумированы 113 тел мирных жителей в ЛНР. По данным ведомства, в местах массовых захоронений могут находиться останки людей, ставших жертвами преступлений киевского режима с 2014 года.

«В ходе поисковых мероприятий в этому году эксгумированы 113 тел в местах массовых захоронений мирного населения в поселке Лесная Дача, городе Северодонецке и его окрестностях», – сказано в сообщении. Для идентификации личности погибших проводятся генетические судебные экспертизы. Причины гибели мирного населения устанавливаются.

Вместе с тем следователи СК продолжают работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Как сообщалось, на данный момент заочно привлечены к ответственности 1004 иностранных наемника. Завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 вынесены обвинительные приговоры.

Донецк, Наталья Петрова

