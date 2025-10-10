Минобороны РФ: в ответ на тератаки Киева нанесен удар по энергообъектам ВПК Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

ВС России применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Кроме того, добавили в ведомстве, за прошедшую неделю были нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники украинской армии. Также под удары попали склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников.

Ранее сегодня украинское минэнерго сообщило, что после массированного ночного удара по энергообъектам практически на половине территории Украины начались массовые отключения света. «Укрэнерго» заявило, что аварийные отключения света прошли в десяти регионах – Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Также свет пропал в подконтрольной ВСУ части ДНР.

