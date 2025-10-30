ВС РФ ударили по ВПК и энергетике Украины в ответ на атаки по гражданским объектам

Вооруженные силы России ночью 30 октября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам. Об этом сообщило Минобороны.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что удар по объектам на Украине был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

Кроме того, российские военные за прошедшие сутки поразили места сборки и хранения ударных беспилотников дальнего действия, объекты железнодорожной инфраструктуры, используемым ВСУ, склады хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ударам ВС России подверглись четыре теплоэлектростанции во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Украинская энергокомпания ДТЭК подтвердила, что ночью были атакованы теплоэлектростанции в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование. «Укрэнерго» в свою очередь сообщило, что во всех регионах Украины введены почасовые отключения света.

