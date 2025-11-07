Военные отбили 35 попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и Купянске

Украинская армия за неделю предприняла 45 попыток деблокировать окруженную группировку ВСУ в Красноармейске в ДНР и 32 попытки прорвать окружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. В самом городе бойцы ВС России продолжают уничтожение блокированных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны.

Кроме того, идет зачистка от ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР – за сутки взяты под контроль 45 зданий. Также отражены 11 атак противника из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженных сил ВСУ.

В соседнем Дмитрове российские военные за сутки заняли 24 здания и продолжают наступление в сторону микрорайона Западный.

В районе Красноармейска ВСУ за неделю потеряли свыше 1460 боевиков, 14 боевых бронемашин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.

Бойцы группировки войск «Запад» продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска и проводят зачистку трех населенных пунктов – Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области.

Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток ВСУ деблокировать окруженные подразделения со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки Харьковской области. Также пресечены три попытки противника восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.

За неделю ВСУ лишились в районе Купянска более 345 боевиков и 94 единицы военной техники, в том числе девять боевых бронемашин, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия завершает зачистку западной части Купянска.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube