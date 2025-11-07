российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 ноября 2025, 11:27 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России завершает зачистку западной части Купянска

Фото Минобороны РФ

Российские военные завершают зачистку западной части города Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска», – говорит военнослужащий на видео Минобороны РФ.

По словам офицера, за последние сутки его подчиненные заняли еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям: на улицах Левадный въезд, 1-й Западной и Сеньковской.

Кроме того, добавил он, была уничтожена группа из семи боевиков ВСУ, пытавшаясяя вырваться из города на двух боевых бронемашинах.

Как отметил командир отряда, в ходе операции по освобождению Купянска активно задействованы беспилотники. По его словам, за день расчеты БПЛА сожгли три пикапа с боевиками. «Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами», – заключил военнослужащий.

Накануне этот офицер на видео Минобороны спрогнозировал, что Купянск будет взят под контроль ВС РФ за неделю.

В тот же день российское военное ведомство сообщило, что бойцы ВС России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска, отразив три атаки противника с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Также была пресечена попытка группы боевиков вырваться из «котла».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Брянской области нейтрализовали семь вражеских беспилотников / Днем над Россией сбили 14 дронов ВСУ / ВСУ атаковали энергоподстанцию в Рыльске / Охранник Анджелины Джоли задержан для мобилизации в ВСУ / В Киеве готовы объявить эвакуацию населения в связи с заморозками / В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,