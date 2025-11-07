Российские военные завершают зачистку западной части города Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска», – говорит военнослужащий на видео Минобороны РФ.

По словам офицера, за последние сутки его подчиненные заняли еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям: на улицах Левадный въезд, 1-й Западной и Сеньковской.

Кроме того, добавил он, была уничтожена группа из семи боевиков ВСУ, пытавшаясяя вырваться из города на двух боевых бронемашинах.

Как отметил командир отряда, в ходе операции по освобождению Купянска активно задействованы беспилотники. По его словам, за день расчеты БПЛА сожгли три пикапа с боевиками. «Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами», – заключил военнослужащий.

Накануне этот офицер на видео Минобороны спрогнозировал, что Купянск будет взят под контроль ВС РФ за неделю.

В тот же день российское военное ведомство сообщило, что бойцы ВС России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска, отразив три атаки противника с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Также была пресечена попытка группы боевиков вырваться из «котла».

