российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 декабря 2025, 17:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области: ранен водитель

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Грайворон. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу с осколочными ранениями спины и ног.

«После оказания помощи для продолжения лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор.

По данным Министерства обороны России, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 28 украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Россия настаивает на участии в выборах живущих в РФ украинцев / В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли трое мирных жителей / Киев наконец-то признал, что ВСУ покинули Северск / За три часа над Россией сбили 21 украинский беспилотник / ВСУ атаковали энергосистему Херсонской области: без света остались более 60 тысяч человек / ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области: ранены три мирных жителя / ВС РФ теснят противника и бьют по «оборонке» и инфраструктуре ВСУ / Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,