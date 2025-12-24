ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области: ранен водитель

В Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Грайворон. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу с осколочными ранениями спины и ног.

«После оказания помощи для продолжения лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор.

По данным Министерства обороны России, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 28 украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

