Среда, 24 декабря 2025, 19:25 мск

Из-за ударов ВСУ в Запорожской области остались без света почти 5 тысяч человек

В российской части Запорожской области в результате ударов вооруженных сил Украины без электроснабжения остались почти 5 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сёл Водяное, Днепровка, Мичурино», – уточнил губернатор.

По его словам, пока сохраняется опасность повторных ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов. Устранение аварии начнется после стабилизации обстановки.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

