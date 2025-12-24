На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», – отметил градоначальник.
Из сообщений Собянина в телеграм-канале следует, что 24 декабря на подлете в Москве уничтожено в общей сложности 8 вражеских беспилотников.
Москва, Анастасия Смирнова
