На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», – отметил градоначальник.

Из сообщений Собянина в телеграм-канале следует, что 24 декабря на подлете в Москве уничтожено в общей сложности 8 вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

