Вторник, 23 декабря 2025, 19:43 мск

За три часа над Россией сбили 21 украинский беспилотник

Сегодня днем силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Самый серьезный вражеский воздушный удар пришелся на Белгородскую область, над которой уничтожено 11 дронов ВСУ. Еще шесть аппаратов сбили над Брянской область, три – над Курской и один – над Воронежской областью.

Атака была отражена в период с 14:00 до 17:00 мск.

Москва, Анастасия Смирнова

